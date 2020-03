Coronavirus, Cristiano Ronaldo ha donato 5 ventilatori polmonari alla comunità Madeira in Portogallo

Gesto di solidarietà di Cristiano Ronaldo per il suo paese in questo momento di grande emergenza per la pandemia da Coronavirus. Il fuoriclasse della Juventus ha donato 5 ventilatori polmonari alla comunità Madeira. La comunicazione è arrivata da Pedro Ramos, segretario regionale per la salute e la protezione civile. Lo ha riferito il quotidiano portoghese "A Bola" sul proprio sito ufficiale. CR7 si trova in Portogallo da qualche settimana. Dopo la sospensione del campionato di serie A e degli allenamenti, è tornato nella sua Madeira per stare in quarantena e vicino a sua madre che era stata colpita da ictus.