Coronavirus, atletica, rinviata la Grifonissima di Perugia, la Fidal ferma tutta l'attività fino al 31 maggio

La Grifonissima di Perugia è stata rinviata a data da destinare. L'edizione numero 40 della manifestazione podistica che era in programma il 10 maggio, salta come tutte le attività agonistiche che la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) ha fermato fino al 31 maggio, per l'emergenza Coronavirus. Gli organizzatori, comunque, avevano già preso in considerazione l'ipotesi di rinviare l'evento storico che da 40 anni coinvolge oltre 3.000 appassionati di podismo ed è sempre una festa colorratissima per la città. "Vogliamo comunque correre anche quest'anno la Grifonissima", ha dichiarato Gianluca Pisello, presidente del Circolo dipendenti Unicredit e del Gruppo Sportivo Grifonissima che organizzano la gara, "e speriamo di riprogrammarla alla fine di settembre o nei primi giorni di ottobre".