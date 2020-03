Coronavirus, rinviato il Golden Gala Pietro Mennea che era in programma al San Paolo di Napoli il 28 maggio

La pandemia di Coronavirus costringe allo stop anche del Golden Gala Pietro Mennea è stato rinviato a data da destinarsi. Lo ha comunicato l'organizzazione Wanda Diamond League. L'edizione 2020 del principale meeting italiano di atletica leggera, valevole per la quinta tappa del massimo circuito internazionale. L’evento che avrebbe portato le stelle dell’atletica mondiale allo stadio San Paolo di Napoli, era in programma per giovedì 28 maggio, Niente da fare anche per altre due tappe, quella di Stoccolma del 24 maggio e quella di Rabat del 31 maggio. Di conseguenza, alla luce del rinvio già noto delle prime tre date (Doha e le due cinesi), e di questi tre nuovi rinvii, la Diamond League dovrebbe in teoria iniziare il 7 giugno a Eugene, ammesso che le condizioni generali lo permettano: al momento le date successive sono confermate.