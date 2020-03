Coronavirus, altri tre casi in Nba. Due sono giocatori dei Los Angeles Lakers

Continua a salire il numero di casi positivi al Covid-19 in Nba. Marcus Smart, guardia dei Boston Celtics, è uscito allo scoperto annunciando l’esito del tampone via social mentre i Los Angelese Lakers hanno comunicato in una nota che due giocatori sono risultati positivi, senza però rivelarne l’identità. «Sto bene, non mostro alcun sintomo - ha fatto sapere Smart in un video su Instagram - Cercate di stare lontani dagli assembramenti di persone, lavatevi le mani e proteggete gli altri proteggendo voi stessi». I Celtics hanno precisato che Smart è stato sottoposto a test perchè esposto «a un caso positivo» e che si trova in isolamento già da diversi giorni. Per quanto riguarda i due giocatori gialloviola, entrambi risultano asintomatici, «sono in quarantena e sono stati affidati alle cure del nostro staff medico», si legge nella nota dei Lakers. Ad oggi sono 14 i casi di Coronavirus nella Lega: Rudy Gobert e Donovan Mitchell negli Utah Jazz, Christian Wood nei Detroit Pistons, Kevin Durant e tre compagni di squadra ai Brooklyn Nets, un caso ai Denver Nuggets, tre ai Philadelphia 76ers e ora Smart e i due Lakers.