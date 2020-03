Mai accaduto dal 1954, il Gp di Montecarlo non si farà

Il Gran Premio di Monaco non verrà disputato quest’anno. L’appuntamento del Mondiale di Formula 1 sul circuito cittadino del Principato, inizialmente rinviato per l’emergenza coronavirus insieme al Gran Premio di Olanda e al Gran Premio di Spagna, è definitivamente annullato. Lo ha annunciato «con grande tristezza» l’Automobile Club di Monaco. È la prima volta dal 1954 che lo storico Gp non si correrà. E proprio oggi è arrivata la notizia della positività al coronavirus del principe Alberto Di Monaco