Stasera in tv, Italia-Germania 4-3: una partita leggendaria con RaiSport Classic oggi giovedì 19 marzo 2020

Una partita storica, una leggenda della storia del calcio. Anzi, la partita più famosa della storia del calcio che mezzo secolo dopo arriva in televisione con Rai Sport Classic, oggi giovedì 19 marzo 2020. E' Italia-Germania del campionato del mondo del '70.

Venne giocata il 17 giugno 1970 allo stadio Azteca di Città del Messico, una sfida che è diventata non solo sport ma cinema e letteratura.

Il 4-3 con cui Riva e Rivera, e Burgnich e Mazzola, sconfissero i tedeschi di "Kaiser" Franz Beckenbauer e si guadagnarono la finale contro il Brasile di Pelè rivivrà virtualmente alle 21.30 di oggi su Raisport + HD.

E' la semifinale di quel mondiale messicano, infatti, l'high-light della programmazione di giovedì di Raisport Classic. Il canale tematico Rai, da martedì scorso, in assenza di avvenimenti live, si è trasformato in una macchina del tempo, ondeggiando tra passato, remoto o recente, e presente, per otto ore di programmazione, dalle 16 a mezzanotte, poi replicate due volte.

Oltre ad Italia-Germania da segnalare, in apertura, alle 16.00, la prima delle due partite Italia-Jugoslavia, che nel 1968 regalarono agli azzurri il primo, e finora unico, Campionato Europeo di calcio della nostra storia. E subito dopo, per gli appassionati di tennis, Italia-Australia, la semifinale giocata, e vinta 3-2 sulla terra rossa del Foro Italico, che spalancò a Panatta e compagni la finale contro il Cile.