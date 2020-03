Vittorio Feltri punge Andrea Agnelli in quarantena: "Speriamo per due settimane non dica caz*** sull'Atalanta"

Vittorio Feltri, direttore di Libero e grande tifoso dell'Atalanta che sta incantando anche in Europa, pubblica un tweet sferzante nei confronti di Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus è costretto alla quarantena dopo che il calciatore bianconero Daniele Rugani è risultato positivo al Covid19. Agnelli qualche giorno fa aveva definito "sbagliata" la presenza dell'Atalanta nella Champions League. Parole che hanno innescato una inevitabile polemica. Feltri torna sull'argomento con il suo cinguettio velenoso: "Anche Andrea Agnelli in isolamento causa virus. Facendogli gli auguri affinché la segregazione finisca presto, speriamo che il presidente della Juventus per un paio di settimane non dica cazz*** contro l'Atalanta".

