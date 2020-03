Coronavirus, calcio, rinviata l'amichevole fra Inghilterra e Italia

Per l'emergenza Coronavirus salta anche l'amichevole di calcio fra Inghilterra e Italia. Anche il Regno Unito ha fermato il calcio fino al 3 aprile e così niente test match fra gli azzurri di Roberto Mancini e l’Inghilterra prevista a Wembley venerdì 27 marzo. Lo ha confermato la Fa, in una nota. "Per quanto riguarda le partite contro l’Italia e la Danimarca allo stadio di Wembley, i rimborsi verranno elaborati per tutti gli acquirenti di biglietti entro 14 giorni", si legge. La Uefa aveva già confermato che tutte le qualificazioni dell’Elite Round in tutte le fasce di età Under 17 e Under 19 erano state rinviate. L’organo di governo europeo si riunirà martedì per discutere ulteriori implicazioni per il calcio internazionale, comprese le competizioni per squadre nazionali e club.