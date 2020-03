Champions League e Eruopa League di calcio posticipate, il 17 si decide per l'Europeo

Tutte le partite di Champions League e di Europa League di calcio della prossima settimana sono posticipate, per l'emergenza Coronavirus. L'annuncio è arrivato prima della riunione ufficiale della Uefa programmata per martedì 17, nella quale si deciderà anche del futuro dell'Europeo. Dunque, dopo lo stop alle gare dell'Inter con il Getafe e della Roma con il Siviglia in Eurolega, saltano anche le gare in programma della Juve (che comunque è in Quarantena come l'Inter) con il Lione e del Napoli con il Barcellona, valevoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, mentre l'Atalanta ha già conquistato l'accesso fra le prime otto formazioni più forti della Champions.