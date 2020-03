Da una parte la sospensione per l'emergenza Coronavirus di sei settimane dei tornei di tennis Master 1000 Atp di Miami e Montecarlo, dall'altra parte il sorteggio dei gironi delle finali di Coppa Davis. E' stata una giornata davvero surreale per il tennis mondiale, sospeso fra la necessità di sospendere due appuntamenti di prestigio e anche tutti i Challenger per sei settimane (a rischio anche gli Internazionali di Roma) e la voglia di pensare al futuro della competizione a squadre più famosa del mondo. Nella sede dell’International Tennis Federation di Londra - dove il presidente dell’ITF David Haggerty ha ricordato anche lo spostamento delle Fed Cup Finals di Budapest e dei play-off a causa della pandemia - si è svolto il sorteggio dei gironi delle Davis Cup Finals 2020 che si disputeranno alla Caja Magica di Madrid dal 23 al 29 novembre. L’Italia di Corrado Barazzutti è finita nel Gruppo E insieme a Stati Uniti e Colombia. I GIRONI: Gruppo A: (1) Spagna (campione 2019), Russia, Ecuador; Gruppo B: (2) Canada (finalista 2019), Kazakhstan, Svezia; Gruppo C: (3) Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca; Gruppo D: (4) Croazia, Australia, Ungheria; Gruppo E: (5) Stati Uniti, Italia, Colombia; Gruppo F: (6) Serbia, Germania, Austria.