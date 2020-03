Coronavirus, la Formula 1 non parte, sospeso il Gp d'Australia

La pandemia di Coronavirus ferma anche la Formula 1. Sospeso anche il Gran Premio automobilistico d'apertura in Australia, alla vigilia delle prove libere. La decisione è arrivata dopo la riunione dei team principal delle scuderie e i rappresentanti della Fia e della Fom, insieme alle autorità locali australiane. Era stato fatto di tutto per far partire il circus, ma l spostamento è stato deciso dopo la scoperta della positività al Coronavirus di un meccanico della McLaren che si era ritirata subito dalla gara di Melbourne. Ora sono in bilico anche gli appuntamenti in Barhain e in Vietnam. Il Gp della Cina era già stato rinviato.