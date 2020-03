Serie A, Juventus-Inter e le altre partite di serie A in chiaro: la soluzione possibile

La serie A in chiaro in tv. Juventus-Inter di domenica 8 marzo alòle ore 20.45 e tutte le altre partite a porte chiuse in chiaro, una proposta che arriva del ministro Vincenzo Spadafora.

Secondo quanto si apprende, la Ra propone di darla su Rai 1, Mediaset propone Canale 5 e Sky, la settimana scorsa, si era detta disponibile a dare solo il derby d'Italia (su Tv8) ma non era stato possibile perché non detiene i diritti in chiaro. La Lega di Serie A replica al ministro, dopo aver consultato i suoi legali, che non si può fare, il contratto prevede solo la trasmissione in pay tv. Ci vorrebbe un decreto d'urgenza del governo, per motivi di ordine pubblico, ma i tempi sono stretti.