Coronavirus, Roma annulla il Gran Premio di Formula E. Impossibile trovare data alternativa

A causa del Coronavirus, la città di Roma perde il Gran Premio di Formula E. E' stata l'Aci a ufficializzare la notizia in una nota, spiegando che "gli organizzatori dell'Abb Fia Formula E Championship hanno annunciato a Ginevra l'annullamento dell'appuntamento romano della serie internazionale, previsto sabato 4 aprile, causa emergenza epidemiologica Covid 19".

E' stato impossibile trovare una data alternativa e sottoporla all'Amministrazione comunale in un calendario internazionale di motorsport che è praticamente saturo. Il presidente dell'Aci Italia, Angelo Sticchi Damiani ha spiegato che "la decisione presa è comunque in linea con gli ultimi decreti che sono stati emanati dal governo italiano".

