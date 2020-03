Coronavirus, calcio serie A, i recuperi della 26esima giornata, 5 l'8 marzo e uno il 9

E' stato definito ufficialmente il programma dei recuperi delle gare della 26esima giornata di serie A di calcio non disputate. Sono sei le gare, cinque sono in programma domenica 8 marzo e una lunedì 9. Il derby d'Italia tanto atteso Juventus-Inter si gioca domenica alle 20.45. Sempre l'8 il Milan scenderà in campo contro il Genoa alle 15, in contemporanea con Sampdoria-Hellas Verona. Alle 18 si terrà Udinese-Fiorentina, mentre Parma-Spal sarà il ’lunch match’ delle 12.30. Lunedì Sassuolo-Brescia, in campo alle 18.30, chiuderà il 26° turno della massima serie. Le gare si giocheranno tutte a porte chiuse e sarà così fino al 3 aprile, come ha disposto il decreto del governo, emanato per l'emergenza Coronavirus.