Juventus, Cristiano Ronaldo verso il Real Madrid. L'amico: "Vuole tornare". Georgina posta le foto in Spagna

Cristiano Ronaldo e la Juventus: le strade, al momento, portano Cr7 al "suo" Real Madrid. Parola di un amico dell'asso portoghese in forza alla Vecchia Signora e impressioni, viste da fuori, secondo ciò che posta la compagna di Cr7, Georgina Rodriguez.

Per approfondire leggi anche: Georgina Rodriguez e il gol di Cristiano Ronaldo al Milan

"So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l’affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato, dice Edu Aguirre, giornalista spagnolo e grande amico di Cristiano Ronaldo, presente ieri sera, domenica 1 marzo, allo stadio ’Santiago Bernabeu' per assistere al successo della sua ex squadra sul Barcellona. «Ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro… non lo può sapere nessuno», aggiunge Aguirre a ’El Chiringuito'.

La compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina, ha postato nelle storie di Instagram, alcune foto della partita e una di famiglia con sotto scritto "Madrid". Un auspicio per il futuro?. Vedremo.