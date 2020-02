Coronavirus, Verona-Cagliari e Torino-Parma si recuperano l'11 marzo

Mentre è stato confermato che il big match fra Juventus e Inter si giocherà a porte chiuse il primo marzo a Torino, la Lega di Serie A di calcio in un comunicato ha reso noto che Verona-Cagliari e Torino-Parma, che erano state rinviate per l’emergenza Coronavirus, verranno recuperate mercoledì 11 marzo. Saranno invece resi note successivamente le date per il recupero di Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo. Verona-Cagliari sarà disputata l’11 marzo alle 15, Torino-Parma alle 18.30. In merito agli anticipi dell’ottava giornata di ritorno, sabato 7 marzo si giocherà Torino-Udinese alle 15 (era prevista lunedì 9 marzo) mentre Lecce-Milan lunedì 9 marzo alle 20.45 e non più alle 21. Variazioni anche per la nona giornata di ritorno: Brescia-Genoa in programma sabato 14 marzo alle 15 (e non più il 15 marzo alle 15) e Sassuolo-Verona domenica 15 marzo alle 15 (era prevista sabato 14).