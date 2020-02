Coronavirus, c'è anche un calciatore umbro tra quelli in quarantena a causa del contagio che ha interessato un giocatore di 22 anni della Pianese. Dopo il caso che ha visto coinvolto il giovane (leggi qui), tutta la squadra è stata messa in isolamento precauzionale - ognuno nella sua abitazione - visti i contatti che il ragazzo ha avuto con gli altri compagni di squadra. Il giocatore della Pianese, nativo di Città di Castello, è anche lui in isolamento. Attivate procedure meramente precauzionali anche dalla Juventus, la cui squadra Under 23 - proprio domenica scorsa - è scesa in campo per il campionato di Serie C proprio contro la compagine di Siena.