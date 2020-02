Coronavirus, paura anche alla Juventus. Il caso del giovane calciatore della Pianese risultato positivo ai test (leggi qui), ha fatto scattare alcune precauzioni anche ai ragazzi di Maurizio Sarri. Il club senese, infatti, domenica scorsa ha giocato contro la Juventus Under 23, che milita nel campionato di Serie C. Per quanto il 22enne toscano non sia sceso in campo, non si esclude che qualcuno dei suoi compagni (ora tutti in isolamento) che ha giocato contro i bianconeri possa essere stato contagiato. E poichè diversi giocatori della Juventus Under 23 si allenano con la prima squadra - come Coccolo, Muratore, Olivieri, Wesley, Portanova e Peeters - la società ha deciso di evitare allenamenti congiunti. Tanto che le due compagini si alleneranno anche in due centri sportivi differenti, Vinovo per l'Under 23 e la Continassa per la prima squadra.