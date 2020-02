Lione-Juventus 1-0, gol e highlights dell'incontro degli ottavi di Champions League

Lione-Juventus è finita 1-0 per i francesi. La partita di andata degli ottavi di Champions League sorride agli uomini di Rudi Garcia, in gol con Tousart nel primo tempo, esattamente nel momento in cui il difensore bianconero De Ligt era fuori dal campo per medicarsi una ferita alla fronte. Bianconeri evanescenti nel primo tempo, come dimostrano gli highlights della partita; più motivati nella ripresa, quando il forcing è arrivato soprattutto nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Polemiche in casa Juve per un rigore non concesso a Dybala (guarda il video qui) ma agli uomini di Sarri servirà ben altra prestazione nella gara di ritorno.