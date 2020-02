Napoli-Barcellona, gol e highlights: Griezmann risponde a Mertens negli ottavi di Champions League

Napoli-Barcellona, parità per 1-1 nella prima sfida degli ottavi di finale di Champions League. Nella partita di andata, giocata allo stadio San Paolo, la gara è stata sbloccata dal Napoli con Dries Mertens al 30', facendo esplodere il tifo napoletano. Nel video, gol e highlights della partita. Il pareggio nella ripresa: al minuto 57 Antoine Griezmann ha insaccato un assist preciso di Semedo, innescato da Busquets. Il resto della gara è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con Messi spesso cercato dai suoi compagni, anche se la "pulce" non è stato in grado di dare la svolta al match che i suoi compagni si sarebbero attesi. Ora grande attesa per il ritorno al Camp Nou. Gattuso, a fine partita, si è detto deluso del risultato finale, attendendosi una risposta dei suoi a Barcellona.