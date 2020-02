Coronavirus, Juventus-Inter in chiaro in televisione: decide la lega calcio

Coronavirus, possibilità per vedere in chiaro Juventus-Inter, la partita di cartello che è in programma domenica prossima a Torino.

«Juventus-Inter in chiaro? Si tratta di decisioni che prendono le leghe, io non entro in scelte autonome del mondo del calcio. So che alcune società hanno detto che giocare a porte chiuse crea dei danni, ma noi non lo abbiamo imposto come noi non decidiamo i calendari delle varie federazioni», lo ha dichiarato il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, parlando della possibilità che Juventus-Inter, match che si giocherà domenica primo marzo a porte chiuse, venga trasmessa in chiaro in televisione.