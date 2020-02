Il Gubbio continua a inanellare risultati utili. Al Barbetti contro la Reggio Audace è arrivato infatti un altro punto importante in ottica salvezza, con i rossoblù che si mantengono così fuori dalla zona play out. Partita intensa contro gli emiliani, con l'occasione più ghiotta per la squadra di Torrente in avvio con Munoz: lo spagnolo però non trova il tempo per battere a rete dopo aver superato il portiere Venturi. Nella ripresa supremazia territoriale della Reggio, con Ravaglia tuttavia prodigioso in due circostanze. Settimo risultato utile di fila per il Gubbio, che sale così a quota 28 punti.