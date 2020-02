Federica Brignone al comando della classifica di coppa del mondo di sci

Favolosa Federica Brignone. Dopo la vittoria della combinata di sci alpino (Super G e speciale) di Crans Montana in svizzera, si porta al comando della classifica generale di coppa del mondo. Con una splendida prestazione anche in slalom, dopo aver dominato la prova in SuperG, l’azzurra conquista la sua 15esima vittoria in carriera e soprattutto i 100 punti con cui distanzia di 73 lunghezze Mikaela Shiffrin nella coppa generale totalizzando attualmente 1.298 punti. L’atleta milanese con il tempo complessivo di 1.56.24 ha preceduto l’austriaca Franziska Gritsch di 92 centesimi e la ceca Ester Ledecka di 1"82. Uscita in slalom la ceca Vhlaova favorita per il successo finale. Fuori anche l’azzurra Elena Curtoni. La Brignone, che raggiunge Isolde Kostner come la seconda azzurra più vincente di sempre in Cdm, guida la coppa di specialità di gigante e di combinata, è seconda in quella di SuperG e terza in discesa.