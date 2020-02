Coronavirus, rinviata la partita di volley fra Brescia e Bartoccini Perugia

In seguito all'allarme Coronavirus che sta investendo l'Italia, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il provvedimento del ministro dello sport Vincenzo Spadafora con il quale vengono sospese tutte le attività sportive in Lombardia e Veneto. Oltre alle gare del calcio professionistico e dilettantistico, si ferma anche il volley di vertice. Niente partita della Bartoccini FortInfissi Perugia a Brescia in A1 femminile. La gara era prevista per domenica 23 febbraio alle 17. "La Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica che con decreto ministeriale sono state sospese tutte le attività sportive in programma domenica 23 Febbraio 2020 nelle regioni Lombardia e Veneto. Pertanto le seguenti gare di Campionato saranno rinviate a data da destinarsi. In serie A Busto Arsizio-Bergamo, Brescia-Bartoccini Fortinfissi Perugia, Conegliano-Cuneo. In A2 Montecchio-Sassuolo".