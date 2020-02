Coronavirus, stop anche alla serie A: rinviate tutte le gare di Lombardia e Veneto. Annuncio del premier Conte

Sospese "tutte le attività sportive programmate per domenica 23 febbraio in Veneto e in Lombardia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa al temine del Cdm sul coronavirus nella sede della Protezione Civile avvenuta nella tarda serata di sabato.

Quindi anche lo sport si ferma, Serie A compresa. È la conseguenza dell'emergenza Coronavirus dopo l'esplosione dei casi di contagio in Italia. Dopo una giornata di attesa in serata il premier Conte ha dichiarato che "il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani in Veneto e in Lombardia". Rinviate a data da destinarsi quindi Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Ma il provvedimento verrà allargato a tutte le discipline sportive nelle due regioni.