Spal-Juventus, l'arbitro Federico La Penna ha concesso il rigore ai padroni di casa al 70' minuto di gioco ma il Var in quel momento non funzionava. Il fischietto era andato al monitor a bordo campo per visionare le immagini del fallo in area ed essere così sicuro della massima punizione da concedere a favore della Spal ma, arrivato al monitor, il Var non ha funzionato. La Penna, dunque, non ha potuto rivedere direttamente le immagini, ma ha concesso il rigore - poi trasformato da Petagna per il momentaneo 1-2 - su suggerimento del quarto arbitro, lui sì in grado di rivedere quanto accaduto in campo.



