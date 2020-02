Coronavirus, rinviata la partita di calcio Primavera tra Cremonese e Brescia

Continua ad allungarsi l'elenco delle gare sportive rinviate o annullate in via precauzionale a causa del Coronavirus. La Lega B ha ufficializzato che, dopo averlo concordato con le due società, è stato rinviato a data da destinarsi l'incontro primavera tra Cremonese e Brescia. La partita era in programma al centro sportivo Arvedi nel pomeriggio del 22 febbraio a partire dalle ore 14.30. Il rinvio è stata causato, si legge nella nota, "dall’emergenza sanitaria in seguito a contagi per Coronavirus che sta coinvolgendo il Cremonese, che ha portato anche alla chiusura per ordinanza del sindaco delle scuole di ogni ordine e grado nel comune capoluogo".

