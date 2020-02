La 25esima giornata di serie A di calcio si è aperta con la vittoria del Napoli per 2-1 in rimonta a Brescia. Il programma di sabato 22 febbraio prevede tre gare. La prima alle 15 si gioca al Dall'Ara. In campo Bologna-Udinese. Le due squadre sono in cerca di riscatto. Rossoblù in emergenza. Nove gli indisponibili. FORMAZIONI- BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio. aLL. Mihajlovic. UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gori. Sempre sabato 22 alle 18 c'è Spal-Juventus alle 18 e Fiorentina-Milan alle 20.45. (Foto dal sito ufficiale del Bologna).