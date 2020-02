Massimiliano Allegri torna con una intervista bomba: "Il buon allenatore è quello che fa meno danni"

Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, ha rilasciato una intervista all'Equipe. E' stato avvicinato nel suo tour parigino per promuovere il suo libro, e ha parlato della sua filosofia di calcio, non senza provocazioni e far discutere, come nel suo personaggio. "È determinante - da detto Max - dare un'organizzazione alla squadra, ma poi sono i giocatori a farti vincere le partite. Non puoi immaginare di vincere una partita con un piano tattico". Allegri poi continua dicendo che "il buon allenatore è quello che fa meno danni".

Quanto al libro ha detto che "non avrei mai scritto di tattica, un miliardo di allenatori ne sanno più di me. Volevo scrivere di risorse umane, fanno la differenza. Oggi nelle riunioni tecniche ci sono più membri dello staff che giocatori. Il campo è importante ma non decisivo", ha aggiunto Allegri e viene da solo il parallelo sul nuovo corso attuale scelto dalla Juventus (lui parla solo del libro ndr).

Poi va giù dritto anche sul concetto del possesso palla per vincere le partite. "Se vinci 2-0 e lasci la palla all'avversario - fa notare Max Allegri - che problema c'è? Si vede che hai deciso di non avere il possesso. Se giochi contro una squadra che si difende in dieci è ovvio che dominerai il possesso, ma tu che meriti hai?". Poi parla di Guardiola. "Il suo Barcellona conclude Allegri - non è replicabile, aveva giocatori come Xavi, Iniesta e Messi che, quando lo decidevano, segnavano. Un calcio unico che non può essere ripetuto. Abbiamo cercato di copiare qualcosa che non esisteva! E infatti, oggi che è al Manchester City e ha altri tipi di giocatori, anche Pep gioca in modo diverso. Perché è intelligente".