Rugby nei parchi sbarca in Umbria: protagonisti famiglie e bambini

Per la prima volta l'importante iniziativa nazionale "Rugby nei Parchi" sbarca a Gubbio. L'appuntamento è sabato 25 aprile a partire dalle ore 15:00 al parco del Teatro romano. L'Asd Rugby Gubbio 1984 sarà naturalmente in prima linea nello svolgimento di questo bellissimo evento, forte della sua ultra-trentennale attività di promozione di tanti progetti importanti legati al connubio sport e sociale.



La manifestazione, nata nel 2012 da un incontro con l’Assessorato al Benessere, Qualità della Vita, Sport e Tempo libero del Comune di Milano, è cresciuta sia nella modalità che nell'estensione geografica, coinvolgendo nelle varie edizioni più di 18.500 bambini con le loro famiglie. Quest'anno la prima tappa è prevista sabato 14 marzo a Cernusco sul Naviglio, si prosegue poi sabato 28 marzo a Brescia e si va avanti prima sabato 4 aprile ad Ancona e poi sabato 18 aprile a Genova. Sette giorni dopo quindi sarà la volta della città di Gubbio. Dopo otto anni l’obiettivo principale rimane sempre quello di promuovere lo sport diffuso, destrutturato e accessibile negli spazi verdi cittadini, lavorando sia sull’inclusione e l’integrazione sociale che sulla diffusione del rugby e dei suoi valori. Lo scopo è aiutare i club e le istituzioni locali a replicare questa ‘buona pratica’ in altri parchi cittadini italiani.



I parchi sedi dell’evento si trasformeranno per un giorno in luogo di condivisione e di attività sportiva all'aria aperta, e faranno da cornice ad un evento completamente gratuito per tutti i bambini e le bambine dai 5 ai 12 anni. Il parco del Teatro romano sarà dunque a disposizione di bambini e famiglie, ma anche dei neofiti che attraverso un percorso ludico-motorio potranno provare questo fantastico sport sotto la guida di istruttori qualificati. Ci sarà poi, naturalmente, un'area dedicata al "Trofeo Rugby nei Parchi" dove si svolgerà un torneo riservato agli Under 12, ma è previsto anche uno spazio dedicato a progetti di responsabilità sociale coerenti con il target famiglia. Al termine delle attività infine si svolgerà il terzo tempo, un momento di grande condivisione dove tutti i bambini faranno merenda tutti insieme in allegria.