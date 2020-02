Perugia calcio: striscione dei tifosi della Nord allo stadio contro giocatori e presidente

Dopo la sconfitta del Perugia a Frosinone e lo sfogo del tecnico dei biancorossi Serse Cosmi che se l'è presa con i giocatori per la mancata reazione dichiarando che "non vuole essere preso per il .... in giro per l'Italia", anche i tifosi del Grifo della Curva Nord si sono messi sulla stessa lunghezza d'onda del tecnico con uno striscione affisso ai cancelli dello stadio Curi e oltre alla squadra, prendono di mira anche il presidente Santopadre: Presidente e giocatori: "Anche noi non vogliamo farci prendere per il .... in giro per l'Italia". E intanto continua la preparazione dei biancorossi per la gara contro l'Empoli di lunedì 24 febbraio alle 21 al Curi, importantissima per la classifica delle due formazioni.