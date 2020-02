Straordinaria Wierer, arriva un altro oro mondiale sulla pista di casa di Anterselva

Dorothea Wierer regina indiscussa di Anterselva. La campionessa azzurra ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di biathlon anche nella 15 km individuale femminile, bissando così il successo nell’inseguimento di domenica. Per la Wierer è la terza medaglia d’oro iridata in una carriera già straordinaria. A coronamento di una gara impeccabile, Wierer ha chiuso con il tempo di 43.07.7 e solo due errori al tiro. Medaglia d’argento per la tedesca Vanessa Hinz, staccata di 2.2 secondi. Bronzo alla norvegese Marte Roeiseland a 15.8 secondi. "Non me l’aspettavo perché avevo iniziato con un doppio errore al tiro, mi sarebbe andato bene anche l’argento, ma è arrivato l’oro. Meglio ancora", il commento a caldo della Wierer. "Sicuramente mi ha aiutato il fatto di aver già un oro al collo, perché mi ha tolto molta pressione. Sono felicissima", ha aggiunto.