Umbria tennis, colpo grosso di un giovane: è sul tetto d'Europa

Un umbro sul tetto d'Europa. Raffaele Ciurnelli vince, con la maglia dell'Italia under 12, la Winter Cup 2020, manifestazione a squadre dedicata alle nazionali europee. Un risultato straordinario colto in Repubblica Ceca dal team composto anche dal laziale Vito Darderi e dal valdostano Noah Canonico che in finale hanno battuto la Slovenia per 2 a 1. Il nostro Raffaele, nato e residente a Montegabbione e che si allena al CT Giotto di Arezzo, ha vinto tutti i suoi incontri di doppio in coppia con Darderi, contro Bulgaria al primo turno, Olanda in semifinale ed infine Slovenia. Nelle qualificazioni di 10 giorni fa in Estonia, l'Italia del capitano Luca Sbrascini aveva dominato il suo girone chiudendo in prima posizione da imbattuta.