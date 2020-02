Ricatto a Mario Balotelli e denuncia incrociata della vittima: la seconda inchiesta per violenza sessuale

Caso Balotelli, siamo alla seconda puntata. C'è infatti una ulteriore denuncia oltre a quella che vede il giocatore oggi in forza al Brescia, presunta parte lesa per aver subito un tentativo di estorsione - 100 mila euro - da parte di una ragazza della in provincia di Bassano del Grappa e che, insieme a quello che all'epoca era il suo legale (per entrambi la Procura di Vicenza ha chiuso le indagini) avrebbe ricattato il calciatore, da minorenne tra il 2017 e il 2018: "Paga o ti denuncio". La notizia viene riportata dal Corriere della sera di oggi, martedì 18 febbraio.

La denuncia è stata depositata in Procura a Brescia due anni fa. L' avvocato Elisa Romeo, che assiste la ragazza, oggi maggiorenne, precisa che "nel gennaio 2018 la giovane, prima di essere stata a sua volta denunciata per questa vicenda assistita da un altro legale (che con lei è finito nei guai) ha sporto querela nei confronti di Balotelli a seguito di un rapporto iniziato in maniera consensuale ma evolutosi in atti sessuali non voluti dalla ragazza e quindi in una violenza sessuale". Nessun commento è arrivato dai legali di Mario Balotelli.