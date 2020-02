Genitori, bambini, giocatori ed ex: In Umbria tutti insieme per rifare il campo

L’inaugurazione dei pali nel campo di Via Papa Benedetto III si trasforma in una grande festa. Merito di genitori e bambini che giocano nelle fila della Ternana Rugby ma anche di tantissimi giocatori ed ex giocatori cresciuti a Terni. Qualcuno non ha esitato a prendere l'aereo perché “a una festa così non si poteva certo mancare!”. La festa è iniziata sabato pomeriggio e ha visto alternarsi i momenti ufficiali, come quello del taglio del nastro, a momenti più goliardici e divertenti come la partita tra tutti i giocatori ed ex giocatori seniores presenti tra cui anche quelli di altre società come il Rieti e il Guardia Martana Rugby. Molto combattuta la gara di calci svolta tra i tanti bambini del minirugby presenti. E una volta che il freddo è diventato pungente tutti al Sant’Efebo per un mega terzo tempo tutti quanti insieme, ballando e cantando fino a tarda sera.