Juventus-Brescia, Cristiano Ronaldo non c'è e torna Chiellini. Le novità di Sarri: probabili formazioni

Juventus in campo alle 15 di oggi, domenica 16 febbraio, contro il Brescia. Grosse novità fra i bianconeri: Maurizio Sarri ha concesso un turno di riposo a Cristiano Ronaldo mentre è tornato tra i convocati Giorgio Chiellini (mancava dalla prima di campionato).

Si profila, per la formazione, la scelta Ramsey dietro al tandem d'attacco Higuain-Dybala (anche Duglas Costa è infortunato). De Ligt al centro della difesa insieme a Bonucci. A Centrocampo con Pjanic, ecco Bentancur e Rabiot. Assenze anche nel Brescia con Lopez che dovrebbe schierare Mateju centrale di difesa, Alfonso in porta, Dessena al posto di Tonali e la coppia Ayè e Zmrhal ad accompagnare Balotelli in attacco.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Higuain. ALL.: Sarri. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, D.Danilo, De Ligt, Coccolo, Matuidi, Wesley, Olivieri.

BRESCIA (4-3-3): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zhmral, Ayè, Balotelli. ALL.: Lopez. A DISP.: Andrenacci, Ndoj, Spalek, Mangraviti, Skrabb, Viviani, Alfr.Donnarumma.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

Televisione La partita tra Juventus e Brescia all'Allianz Stadium di Torino sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e canale 252. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.