Porsche Club Gt è il nuovo campionato monomarca al via il 22 marzo da Misano

Si chiama Porsche Club GT il nuovo monomarca di automobilismo nazionale protagonista nel 2020. Promosso dal Porsche Club Umbria e riconosciuto ufficialmente da Aci Sport, il Porsche Club GT proporrà lo spettacolo delle sfide tipiche del time attack. Sono tre le categorie. In questa prima edizione saranno protagoniste le Porsche 911 GT3 Cup già in azione in pista nella Porsche Carrera Cup Italia e i modelli stradali Porsche 911 GT3 e Porsche 911 GT3 RS. Si parte il 22 marzo da Misano, poi Imola l'11 aprile, Monza il 7 giugno, Vallelunga l'11 ottobre e Mugello il 31 ottobre. Previsto in totale un massimo di 60 partecipanti. Il format dei weekend include per ciascun pilota 4 turni da 25 minuti: una sessione di prove libere (con possibilità di affiancare un passeggero), e poi le gare. La classifica di ciascuna categoria scaturirà dai due migliori tempi ottenuti nelle 3 sessioni di gara e un ulteriore punteggio premierà il giro più veloce in assoluto.