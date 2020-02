Umbria calcio squalifiche, mazzata sul Bastia, 4 turni di stop a Sylla e 3 a Marconi

Al Bastia è costato davvero caro il finale caldo della gara di serie D di calcio contro il Grosseto che ha vinto 1-2 con un rigore nei minuti di recupero in Umbria. Poi è scoppiata una rissa fra giocatori e dopo il referto dell'arbitro, è arrivata una mazzata sul Bastia che è stato multato di 800 euro "Per avere due persone non identificate e non iscritte in distinta ma chiaramente riconducibili alla società, al termine della gara, mentre la terna faceva rientro negli spogliatoi, rivolto reiterate espressioni ingiuriose all'indirizzo degli ufficiali di gara". Quattro le gare di squalifica al calciatore del Bastia Fode Sylla "Per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un violento pugno al volto subito dopo che lo stesso si era rialzato a seguito di analoga condotta da parte di un proprio compagno di squadra, facendolo nuovamente cadere a terra". Tre le gare di stop per Kevin Marconi, sempre del Bastia, "Per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con due violenti schiaffi al volto facendolo cadere a terra". Due le giornate di squalifica per Rocco Rondoni (Bastia) "Per aver rivolto all'arbitro espressione ingiuriosa". Inibito anche il dirigente del Bastia Mauro Cuppoloni fino al 19 febbraio 2020 "Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un tesserato della squadra avversaria". Anche il Grosseto è stato sanzionato: sono 1.000 gli euro di multa "Per avere propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco alcuni oggetti di plastica all'indirizzo dei calciatori avversari". Anche uno degli allenatori del Grosseto è stato fermato. Tre giornate di stop per David Stefani "Per avere rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo di un tesserato della squadra avversaria. Al termine della gara faceva indebito ingresso sul terreno di gioco reiterando la condotta, così ingenerando un clima di tensione.