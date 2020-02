E' arrivato il Daspo per 12 tifosi della Roma. Il questore di Perugia Mario Finocchiaro ha emesso i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per 12 supporter giallorossi, in riferimento alle tensioni fra ultras che si sono verificate il 31 luglio 2019, in occasione della gara amichevole al Renato Curi fra il Perugia e la Roma. I tifosi romanisti sono stati identificati dopo le indagini condotte dalla Digos. I provvedimenti in questione scaturiscono dall’istruttoria curata dalla divisione Anticrimine in seguito a quanto accaduto poco prima del match. Secondo quanto ricostruito, nei pressi di un parcheggio adiacente allo stadio, un folto gruppo di sostenitori romanisti si è diretto verso gli ultras perugini, posizionati nella zona davanti all’ingresso degli spogliatoi, con il "chiaro intento di giungere allo scontro", scongiurato solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine, le quali hanno impedito che le due tifoserie venissero a contatto.