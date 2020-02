Federica Pellegrini e il nuovo look, la Divina sorprende con i capelli rosa shocking

Federica Pellegrini continua a sorprendere e lo fa con un nuovissimo look e un'acconciatura originale. Capelli corti e un colore - il rosa shocking - a dir poco inusuale. Il selfie postato dalla Divina sul proprio profilo Instagram sta collezionando centinaia di migliaia di visualizzazioni, a conferma dell'attenzione dell'amore con cui i fan di Federica la seguono sui social per le sue imprese sportive e le sue partecipazioni a trasmissioni televisive come "Italia's got talent". Impegni anche non sportivi che non distraggono la fuoriclasse del nuoto italiano e mondiale, concentrata nel preparare le nuove sfide che l'attendono a cominciare dalle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020