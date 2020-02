Olimpiadi, il folignate Santarelli strappa il pass per Tokyo

"Siamo sulla strada per Tokyo". Così, su instagram, il folignate Andrea Santarelli ha voluto fotografare la qualificazione alle prossime Olimpiadi in Giappone. Il pass lo spadista umbro lo ha centrato a Vancouver, in Canada, dove l'Italia ha ottenuto il secondo posto nella prova canadese di Coppa del Mondo.

L'ARGENTO A SQUADRE DI RIO

In Canada vince la Corea del Sud, ma il quartetto dell'Italia (con Santarelli anche Cimini, Di Veroli e Garozzo) tira fuori una prestazione maiuscola superando nell'ordine Danimarca e soprattutto Ucraina e Francia (in semifinale) dimostrando grande compattezza. La sconfitta in finale è però dolcissima: l'Italia di Santarelli vola alle Olimpiadi di Tokyo