Nasce un nuovo club in Umbria per ricordare un grande tecnico

E’ nato il Cycling Team 2020 Renato Amantini, in nome di un uomo, un tecnico che ha scritto tante belle pagine di ciclismo in Umbria e non solo, scomparso nel 2013 a 75 anni. Ha diretto, fra i tanti, Mauro Monarca, Gianluca Brugnami alla Rezzesi, che torna in pista proprio col nuovo sodalizio dopo le belle esperienze degli anni Ottanta e Novanta e Giancarlo Montedori che poi sono passati al professionisimo. La squadra è stata voluta e creata dal figlio Enzo, direttore di corsa internazionale e ora team manager, attorniato da tanti amici “che vogliono ricordare Renato nel migliore dei modi” sottolinea proprio Enzo. Alessandro Chimenti è il presidente della società che ha sede nel paese nativo di Renato, Piosina di Città di Castello e svolgerà attività internazionale nella categoria dilettanti Elite ed Under 23. In organico ha 16 corridori, con in testa l’azzurro Michele Corradini (Elite).