Record Sir, Heynen supera Bernardi. E Atanasijevic resta a casa

La vittoria consecutiva numero 19 fa sì che la Sir di Heynen superi quella del triplete, targata Lollo Bernardi che si era fermata a 18 successi di fila tra il 2017 e il 2018. Per la squadra del presidente Sirci si tratta del record di tutti i tempi, mai infatti il club aveva vinto così tante gare in serie. Intanto, Atanasijevic non la meglio per un'infiammazione al ginocchio destro, resterà a Perugia e non seguirà la squadra nella trasferta di Champions in Portogallo contro il Benfica.