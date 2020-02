Sir volley, il presidente Sirci fa chiarezza sulla questione De Cecco

In casa Perugia Sir volley, tra un impegno e l’altro, tiene banco il tema rinnovi o presunti tali. Il presidente Sirci precisa: “Su De Cecco ci sono delle voci. Alcuni giocatori in passato hanno lasciato la Sir quando queste voci non c’erano. Viceversa, invece, sono rimasti. Il Boss è uno dei palleggiatori più grandi del mondo. E’ normale che sia corteggiato. Ho parlato con lui, ci ritroveremo al momento opportuno”. Il patron bianconero entra ancora di più nei dettagli: “Di sicuro non rimarrà disoccupato. Penso che non ce lo lasceremo sfuggire. Lo vogliamo fortemente. Se diciamo di volere certi giocatori poi li prendiamo. Sono ottimista. Questa è casa sua. Anche stasera (ieri, ndr) ha fatto bene. Bruninho? Non penso che Civitanova voglia liberarsi di lui. Se dovesse andare in Brasile troveranno un altro palleggiatore, altrimenti penso che resti lì. In ogni caso credo che si chiarirà tutto entro la fine di febbraio.

Carlo Forciniti