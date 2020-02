Gubbio, capitan Malaccari ci mette una pezza: con il Rimini è 1-1

Il Gubbio pareggia 1-1 contro il fanalino di coda Rimini. Dal match del Barbetti arriva dunque solo un punto, anche se alla fine il risultato non è da disprezzare per i rossoblù, che mantengono due lunghezze sulla zona play out. Romagnoli in vantaggio in apertura con Gerardi, che approfitta di una ingenuità della difesa del Gubbio. Gubbio che non riesce a creare occasioni e che stenta pure in avvio di ripresa. Ma piano piano la squadra di Torrente cresce. Il neo entrato Munoz colpisce una traversa, poi confeziona l'assist per il pareggio di Malaccari. A questo punto i rossoblù provano a centrare il bottino pieno, senza fortuna. Nel finale espulsi Finizio, Filippini e il tecnico Torrente. Nel prossimo turno il Gubbio (al quinto risultato utile di fila) se la vedrà in trasferta contro la Feralpisalò.