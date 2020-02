Goggia cade a 100 km/h e si frattura il braccio: stagione finita - IL VIDEO

Stagione finita per Sofia Goggia. Costa cara alla sciatrice bergamasca la caduta a 100 km/h nel supergigante di Garmisch. La campionessa olimpica "ha riportato la frattura scomposta del radio sinistro e verrà operata direttamente a Garmisch". Lo comunica la Fisi. Il recupero della sciatrice bergamasca è fissato in almeno sei settimane". Impossibile quindi che l’azzurra possa partecipare alle Finali di Coppa del mondo di Cortina in programma dal 18 al 22 marzo.