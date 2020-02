Marathon mountain bike, c'è un umbro che sfida le difficoltà della Hero Dubai

Ha preso il via la prima edizione della HERO Dubai, competizione marathon di mountain bike nonché tappa di apertura del nuovo circuito internazionale HERO World Series 2020. La HERO Dubai si terrà a Hatta Wadi Hub, destinazione di Meraas per le attività sportive outdoor, inserita nello spettacolare Parco Nazionale di Dubai. Due i percorsi di gara previsti: il primo su una distanza marathon di 63 chilometri, con 1.600 metri di dislivello; il secondo prevede un tracciato di 30 chilometri e 800 metri di dislivello. Tra gli atleti al via anche 25 italiani, con un solo umbro, il corcianese Giuseppe Paolino.