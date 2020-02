Raffaele Ciurnelli, giovane di Montegabbione che gioca per il Giotto Arezzo, ha conquistato la Final Eight della Winter Cup di tennis con l'Italia Under 12. La fase finale europea è in programma a Veska, in Repubblica Ceca dal 14 al 16 febbraio. Gli azzurrini hanno chiuso al primo posto il girone di qualificazione che si è svolto a Tallin in Estonia. L'ultima formazione a cadere è stata la Francia nell'ultima delle tre giornate. L'Italia ha vinto 2-1. Determinante il successo nel doppio di Raffaele Ciurnelli insieme a Vito Darderi in rimonta per 1-6, 6-2, 10-6 su Couturier e Witz, dopo che alla fine dei singolari eravamo in perfetta parità. Nella prima giornata, Raffaele Ciurnelli, campione italiano Under 11 di doppio, ha vinto il suo primo match sempre in coppia con Darderi per 6-1, 6-3 contro la coppia ucraina Bilozertsev/Pavlo. Nei singolari successi per Darderi e Noah Canonico e quindi finale secco: 3-0. In semifinale l'Italia Under 12 ha battuto ancora per 3-0 la Solvacchia ha conquistato con un turno di anticipo la qualificazione. Ciurnelli ha giocato e vinto ancora in doppio sempre con Darderi dominando contro Bekeni/Krisko in 40 minuti con un sontuoso 6-0, 6-0. Nel singolo succesi per Darderi ( 6-0, 6-3 a Krisko) e Canonico (6-3, 6-2 a Bairo).