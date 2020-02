Umbria, Perugia: la Sir batte il Padova e sono 17 le vittorie di fila

La Sir Safey Conad ha conquistato la 17esima vittoria di fila. Dopo il successo in Champions con Tours, i Block Devils sono tornati a giocare in Superlega di volley e sempre in casa, hanno affrontato Padova, che il 22 gennaio avevano affrontato e battuto nei quarti di finale di Coppa Italia. Stavolta i veneti hanno vinto un set, ma alla fine sono usciti ancora una volta senza punti dal PalaBarton. Perugia si è imposta per 3-1: 25-23, 19-25, 25-20, 25-21.