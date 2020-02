Gubbio di ferro, al Menti è parità contro la capolista Vicenza

Il Gubbio strappa un punto dal campo della capolista Vicenza e continua nel suo momento positivo. Con quello del Menti è arrivato al quarto risultato utile di fila. Rossoblù autori di una partita tatticamente perfetta, con pochi errori in fase difensiva e un Ravaglia attento nelle (non tantissime) occasioni in cui è stato chiamato in causa. Con questo pareggio la squadra di Torrente sale a quota 25 punti, con due punti di vantaggio sulla zona play out. Prossimo turno si torna al Barbetti contro il fanalino di coda Rimini.